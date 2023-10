Klimaaktivisten störten Landtagssitzung in Niederösterreich

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwoch für eine Unterbrechung der Sitzung des niederösterreichischen Landtags gesorgt. Sie besprühten die Fassade des Landhauses in St. Pölten mit oranger Farbe, färbten das Wasser unter dem Landhausschiff grün und störten die laufende Debatte durch Zwischenrufe. Die Sitzung wurde für knapp zehn Minuten unterbrochen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verurteilte die Aktion als "blindwütigen Radikalismus".

Landtagspräsident Wilfing (ÖVP) sprach von einem "neuen Tiefpunkt" und ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger meinte, eine solche Störaktion habe in einer Demokratie keinen Platz. Auch FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel sah in der Aktion einen Angriff auf die Demokratie. "Anstatt mit den Abgeordneten in den Diskurs zu treten, greifen die Klimaaktivsten zu Gewalt", so Teufel.