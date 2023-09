Klima-Klangwolke schwebt über dem Linzer Donaupark

In Linz steigt Samstagabend wieder die Visualisierte Klangwolke auf. Das Open-Air-Event im Donaupark steht heuer inhaltlich im Zeichen des Klimawandels. In "Odyssey - a journey through the worlds" begibt sich die möglicherweise einzige Überlebende der Apokalypse auf die Suche nach Wegen, die Welt wieder aufzubauen. Bei gutem Wetter verfolgen üblicherweise Zehntausende das Spektakel, die meteorologischen Prognosen sind gut.

450 Scheinwerfer wurden in den vergangenen Tagen montiert und fünf Kilometer Kabel verlegt. Rund 400 Beteiligte sorgen für den reibungslosen Ablauf der Inszenierung der international tätigen Opern- und Musical-Regisseurin Francesca Zambello. Charles Quiggin hat drei Bühnenschiffe für die Musiker, Akrobaten und Darsteller konzipiert, die Musik stammt von der US-amerikanischen Komponistin Laura Karpman.

(S E R V I C E - "Odyssey - A journey through the worlds", Regie: Francesca Zambello, Musik: Laura Karpman, Licht: Manfred Nikitser und Marissa Munderloh, Bühne: Charles Quiggin, Video: Katy S. Tucker, Kostüme: Aleš Valášek, Choreografie: Eric Sean Fogel. Mit u.a. Amber Monroe (Gesang), den Adrian Dunn Singers sowie Ilia Maria Deinhammer, Emilia Gringinger, Christina Shamiyeh und Selma Spitzer (alle Young Girl), The Freaks (Chroreografie: O.C.Ono) und dem Kinder- und Jugendchor des Linzer Landestheaters. 9. September 2023, 20:30 Uhr, Donaupark Linz, Eintritt frei. )