Klima-Blockadeaktionen bei Wiener Aspern- und Friedensbrücke

Am zweiten Tag der als bisher größte angekündigten Klima-Protestwelle der "Letzten Generation" fanden Aktionen auf der Wiener Aspernbrücke sowie auf der Lände in Höhe der Friedensbrücke statt. Die Polizei bestätigte Blockaden in diesen Bereichen und informierte auf Twitter: "Wir sind mit verstärkter Kräfteanzahl im Einsatz, um die temporären Verkehrssperren so schnell wie möglich wieder aufheben zu können."

Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten habe sich auf der Aspernbrücke Mittwochfrüh "dem Berufsverkehr in den Weg gesetzt. Eine zweite Gruppe klebt mit den Händen auf der Lände in Höhe der Friedensbrücke", hieß es von der "Letzten Generation". Die am Dienstag gestartete Protestwelle soll drei oder sogar vier Wochen andauern und Druck auf die Regierung machen, mehr für den Klimaschutz zu tun.