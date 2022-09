Kletterin nach Absturz in Kärnten spektakulär gerettet

Eine 60-jährige Kletterin ist am Samstag in Malta in Kärnten bei einer Tour in die Seilsicherung gefallen und hat sich dabei verletzt. Die Frau musste von der Bergrettung in Sicherheit gebracht werden. Der Einsatz war allerdings wegen eines Felsüberhangs schwierig, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Die 60-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Vormittag zusammen mit ihrer Tochter und deren Ehemann in den Fallbach-Klettersteig eingestiegen. Die Tour gilt mit Schwierigkeit E als sehr fordernd. Tatsächlich konnte sich die Kärntnerin im Bereich der Schlüsselstelle nicht mehr am Stahlseil halten und stürzte etwa zwei Meter ab und wurde dann vom Klettersteigset aufgefangen.

Ihre Angehörigen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, doch eine Seilbergung mit dem Hubschrauber war wegen des Felsüberhangs nicht möglich. Daher wurden mehrere Bergretter und eine Ärztin oberhalb der Verletzten abgesetzt. Sie brachten die 60-Jährige dann in einen Bereich, von dem aus der Hubschrauber sie aufnehmen konnte. Die Kletterin wurde anschließend in das LKH Villach gebracht.