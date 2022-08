Kletterer Pilz und Schubert in München auf EM-Medaillen aus

Für die Kletterer liegen bei den sportartenübergreifenden European Championships in München acht EM-Medaillensätze bereit. Das österreichische Team ist in allen vier EM-Disziplinen Vorstieg, Bouldern, Speed und dem neuen Kombinationsformat für Spitzenplätze gut. Allen voran wollen die verlässlichen Erfolgsgaranten Jakob Schubert und Jessica Pilz ihre Medaillensammlungen aufstocken.

"Im Windschatten von Jessy und Jakob hat sich ein schlagkräftiges Team gebildet. Wir haben in allen Disziplinen realistische Chancen auf Medaillen", betonte Nationaltrainer Kilian Fischhuber vor den ab Donnerstag am Königsplatz im Herzen der bayrischen Metropole ausgetragenen Wettbewerben. Da viele aus dem österreichischen Aufgebot in Tirol beheimatet sind, fühlt sich München "fast nach einem Heimspiel an", wie Ex-Weltmeisterin Pilz betonte. "Die Stimmung wird sicher großartig", so die Wahl-Innsbruckerin.