Kletterer bei Absturz auf der Hohen Wand gestorben

Die Hohe Wand in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag Schauplatz eines tödlichen Absturzes geworden. Ein 42-jähriger Kletterer kam dabei ums Leben, bestätigte die Bergrettung am Abend auf APA-Anfrage einen Onlinebericht der Tageszeitung "Heute". Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert, dem österreichischen Staatsbürger konnte aber nicht mehr geholfen werden.

Einsatzreich verlief der Sonntagnachmittag auch für die Bergrettung Reichenau. Im Rax-Gebiet wurde eine 27-jährige Kletterin per Tau vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" aus der sogenannten Klobenwand befreit. Die ungarische Staatsbürgerin war nach Angaben der Helfer ins Seil gefallen und hatte dabei eine schwere Fußverletzung erlitten. Beinahe zeitgleich versorgten die Bergretter aus Reichenau eine 55-Jährige, die beim Sturz während einer Wanderung durch den Mitterbachgraben an Kopf und Knie verletzt worden war.