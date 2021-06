Kleingemeinden im Coronajahr stärker gewachsen als Städte

Erstmals seit langem sind im Vorjahr die kleinen Gemeinden stärker gewachsen als die größeren Städte. Das zeigen von OGM und APA ausgewertete Bevölkerungsdaten der Statistik Austria. Überdurchschnittlich zugelegt haben demnach - neben der Hauptstadt Wien - die Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Besonders groß war das Bevölkerungsplus der Kleingemeinden in Oberösterreich und Tirol. Die Landeshauptstadt Innsbruck hat dagegen Einwohner verloren.

Wie die Detailauswertung auf Gemeindeebene nun zeigt, haben die größeren Gemeinden ab 20.000 Einwohnern vom Bevölkerungszuwachs kaum profitieren können. Während hier in den Jahren 2017 bis 2019 um durchschnittlich 5,4 neue Gemeindebürger pro 1.000 Einwohner dazugekommen sind, waren es im Vorjahr gerade einmal 0,8. Zum Vergleich: österreichweit waren es 3,6 neue Bewohner pro 1.000 Einwohner. In den Kleingemeinden sind 3,9 neue Bewohner pro 1.000 Einwohner dazugekommen - deutlich mehr als in den drei Jahren davor (2,7).

Besonders stark zugelegt haben die kleinen Gemeinden in Tirol (5,8) und Oberösterreich (5,4 neue Bewohner pro 1.000 Einwohner). In Kärnten stagniert die Bevölkerung in den kleinen und mittelgroßen Gemeinden (bis 5.000 Einwohner bzw. 5.001 bis 20.000 Einwohner) dagegen, während Villach (5,6) und Klagenfurt (4,5) zulegen konnten. Deutlich gewachsen ist auch Wien (5,1). Allerdings ist dieser Zuwachs ausschließlich auf die rege Neubautätigkeit in den Außenbezirken zurückzuführen. In allen Bezirken innerhalb des Gürtels mit Ausnahme der Landstraße ist die Einwohnerzahl 2020 gesunken.