Kleinflugzeug stürzt auf Wohnhaus in Kalifornien

Ein Kleinflugzeug ist am Dienstag nahe der kalifornischen Küstenstadt Monterey in ein Wohnhaus gestürzt. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr brannte das Haus teilweise ab. Die Einsatzteams mussten auch Flammen im Umfeld des Grundstücks löschen. Die Polizei teilte dem Sender KION mit, dass eine Person in dem Flugzeug getötet wurde. Es soll sich um die Pilotin handeln.

Der Besitzer des Hauses sagte dem Sender CBS, dass er und seine Familie zum Zeitpunkt des Absturzes glücklicherweise nicht in dem Haus waren. Die zweimotorige Cessna war in Monterey gestartet. Das Unglück ereignete sich wenig später. Ersten Berichten zufolge waren keine weiteren Passagiere an Bord. Die Unfallursache wird noch untersucht.