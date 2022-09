Kleinflugzeug-Pilot droht in den USA mit Crash in Kaufhaus

In der US-Stadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat der Pilot eines Kleinflugzeugs damit gedroht, absichtlich in ein Kaufhaus zu fliegen. Das Kaufhaus sowie ein Geschäft in der Nähe seien evakuiert worden, teilte die Polizei in Tupelo mit. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie ein Kleinflugzeug über der Stadt kreiste. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 5.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden und steht in Kontakt mit dem Piloten. Der Einsatz lief noch.

Die Bürger der Stadt wurden gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, schrieb auf Twitter, Polizei und Notfallteams verfolgten die "gefährliche Situation" genau.

(S E R V I C E - Video von Kleinflugzeug auf Twitter: )