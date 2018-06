Kleinflugzeug in Tirol abgestürzt

Ein Flugzeug ist am Donnerstag in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein abgestürzt. Ersten Informationen zufolge war nur ein Pilot an Bord. Über seinen Verletzungsgrad war zunächst nichts bekannt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Flieger um ein Schleppflugzeug. Das ist ein mit einer Seil- oder Stangenverbindung ausgestattetes Flugzeug, das unter anderem Segelflieger in die Luft ziehen kann.

Laut Polizei war der Rettungseinsatz im Gang. Die Absturzstelle befindet sich im Bereich des Flugplatzes Kufstein-Langkampfen auf Langkampfener Gemeindegebiet. Den Flugplatz nutzen vorwiegend Segelflugzeuge, Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge. Der Absturz ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr.