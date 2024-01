Kleinflugzeug in Brasilien abgestürzt - sieben Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Brasilien sind nach Medienberichten alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine stürzte am Sonntag im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais auf ein Feld in der Gemeinde Itapeva, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte. Nach Berichten brasilianischer Medien unter Berufung auf die Behörden war der Flieger bereits in der Luft in mehrere Teile zerbrochen.

Der Flugzeug gehörte demnach einer Privatfirma und war von der Stadt Campinas im Bundesstaat São Paulo in die Hauptstadt von Minas Gerais, Belo Horizonte, unterwegs. Die Absturzursache war zunächst unklar.