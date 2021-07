Kleines Mädchen (1) verletzt: 28-Jähriger verurteilt

Nachdem er das einjährige Kind seiner Ex-Freundin grob angepackt und verletzt haben soll, ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein 28-jähriger Mann wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Auffälliges Verletzungsmuster festgestellt

Im vergangenen Jänner wurde bei dem kleinen Mädchen, das etwas älter als zwölf Monate ist, ein auffälliges Verletzungsmuster festgestellt. Im Krankenhaus wurden Hämatome, Einblutungen und Spuren, die von Bissen stammen könnten, diagnostiziert. Die Gerichtsmedizin bestätigte, dass sich das Kind diese Verletzungen im Gesicht sowie an Rücken und Armen nicht selbst zugefügt haben kann. Als Täter kamen mehrere Personen in Betracht, schließlich wurde der 28-jährige damalige Lebensgefährte der Kindesmutter angeklagt. Er hat sich in einer Nacht um das Mädchen gekümmert, das unruhig schlief und immer wieder weinte. Der 28-Jährige bestritt jedoch sämtliche Vorwürfe und beteuerte, dem Kind keinerlei Gewalt angetan zu haben.