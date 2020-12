Kleiner Max – neues Kindermodengeschäft in der Marktstraße

Seit September bereichert das neue Kindermodengeschäft „Kleiner Max“ die Hohenemser Innenstadt.

Inhaberin Nina Macho ist eine richtige Powerfrau. Die vierfache Mutter und ausgebildete Pädagogin bringt neuen Wind in die Marktstraße und verzaubert die großen und kleinen Kunden mit Kinderbekleidung in den Größen 44 – 152, Kinderschuhen, Spielsachen und noch vielem mehr. Das umfangreiche Sortiment ist nicht nur bei Eltern beliebt, auch Oma und Opa finden hier mithilfe von persönlicher Beratung vor Ort bestimmt etwas Passendes für die Kleinen. Vergangene Woche ließen es sich Bürgermeister Dieter Egger, Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann, Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Ruckendorfer und Vertreter des Vorstands der WIGE Hohenems nicht nehmen, Nina Macho offiziell in Hohenems willkommen zu heißen.