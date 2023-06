Kleinen Unternehmen geht es nicht so gut

Den kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) des Landes geht es nicht besonders gut. Die Unternehmen melden überwiegend sinkende Auftragsbestände. Auch die Erträge sind unter Druck. Fast die Hälfte klagt über Ertragseinbußen, im Handel sogar mehr als die Hälfte. "Die Hoffnung auf eine Erholung der Ertragslage nach der Corona-Krise ist verflogen", heißt es im Klimabarometer der Creditreform, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Dafür wurden 1.400 Unternehmen befragt.

Im Winterhalbjahr 2022/2023 habe der Anstieg der Energiepreise die KMU stark gebremst und den Aufholprozess nach der Corona-Pandemie ins Stocken gebracht. Ertragssteigerungen gab es eher selten, wenn dann vorwiegend im Dienstleistungsgewerbe. Auch in den kommenden Monaten seien Ertragssteigerungen nicht zu erwarten. Handelsunternehmen seien dabei am pessimistischsten. "Vor dem Hintergrund, dass die Ertragslage bereits sehr angespannt war, ist diese Entwicklung ein Alarmzeichen", schreibt Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer. Nur zweimal in den letzten zehn Jahren seien die Unternehmen im Frühjahr pessimistischer bei der Beurteilung der künftigen Entwicklung gewesen.

Parallel dazu entwickelten sich die Umsätze "eher rückläufig" heißt es im Klimabarometer. Bisher haben zwar etwas mehr Firmen Personalabbau als -aufbau hinter sich, in den kommenden Monaten will der Mittelstand aber wieder verstärkt Arbeitskräfte einstellen oder zumindest halten, so die Creditreform. Auch die erwarteten Investitionen wurden "rasch wieder gebremst". Die gestiegenen Zinsen dürften "so manches Investitionsvorhaben beerdigt haben", obwohl der Investitionsbedarf eigentlich hoch wäre.