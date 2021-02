„Kleine“ Strafe, hohe Schulden für Brandstifter

Angesichts der Forderungshöhen rücken die Geld- und bedingten Haftstrafen in den Hintergrund.

Sachbeschädigungen und Einbruchsdiebstähle

Im Zentrum des Verfahrens stand zwar die Brandstiftung der Höchster Mittelschule, doch dazu kommen noch zahlreiche Sachbeschädigungen und Einbruchsdiebstähle. Warum man beispielsweise Baggerscheiben zertrümmerte, können die beiden nicht erklären. Weder Alkohol noch Drogen waren im Spiel. Die größte Strafe für die beiden Buben wird sein, dass sie vermutlich noch viele Jahre an den Schäden knabbern werden. Laut Anklage waren es in Summe immerhin rund 240.000 Euro. Wie viele der Geschädigten in Zivilprozessen ihre Forderungen einklagen werden ist offen. Das Strafurteil ist jedenfalls rechtskräftig.