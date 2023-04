Kleine Osterdetektive im Einsatz

Am Ostermontag findet wieder der beliebte ELKI-Osterhasen-Orientierungslauf statt.

Dornbirn. Jedes Frühjahr am Ostermontag bietet der Verein IG Eltern-Kind-Turnen einen Osterhasenorientierungslauf in den Achauen in Dornbirn an. Entlang des Fitnessparcours sind am 10. April im Gelände insgesamt zehn Osterfiguren versteckt, die die Kinder mit ihren Eltern anhand eines Planes finden sollten. Bei jeder dieser Figur erwartet die Kinder eine kleine Überraschung.