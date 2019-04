Kleine Nachwuchsgärtner am Werk

Der OGV Dornbirn startet in Kürze das Kinderprogramm „Kids im Kräutergarten“.

Dornbirn. Ab 3. Mai ist es soweit, dann wird im inatura Garten fleißig gekocht, gegärtnert und probiert. Von Mai bis November laden Beate Hermann und Bernadette Winder vom Obst- und Gartenbauverein Dornbirn Kinder wieder in den Kräutergarten der inatura, um gemeinsam Salben, Hustensaft, Lippenpflege, Kräutersalz und vieles mehr was die Natur hergibt, herzustellen.

Den Auftakt macht ein Workshop mit dem Gänseblümchen, bei dem die Kinder lernen, dass die Blume nicht nur schön anzuschauen ist, sondern richtig lecker schmeckt und guttut. Weiter geht es im Juni mit dem Löwenzahn – einem echten „Wunder der Natur“, im Juli ist dann Tatkraft in der Kräuterküche gefragt. Dort stellen die Teilnehmer selbstgemachtes Kräutersalz, Klatschbrot und Limonade her. Der Frage „Was keucht und fleucht im Kräutergarten“, gehen die Kinder am 2. August auf die Spur und passend zum Herbst gibt es im September einen Kurs mit selbst produziertem Hustensaft und Majoranbalsam. Der Oktober steht ganz im Zeichen von Lippenpflege und Duschgel, bevor es im November ins „Garten-Finale“ mit selbstgemachten Futterkugeln für die Vögel geht. „Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf ein buntes und kreatives Gartenjahr mit unseren kleinen Nachwuchsgärtnern“, erklären Beate und Bernadette.