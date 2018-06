Kleine Fußballhelden ganz groß

Am Wochenende findet der 7. Internationale Dornbirn Cup des SC Hatlerdorf statt.

Dornbirn. Am Freitag fällt der Startschuss zum diesjährigen Dornbirn Cup des SC Elektro Graf Hatlerdorf welcher in diesem Jahr bereits in der 7. Auflage vom 29. Juni bis 1. Juli auf der Sportanlage in Steinen 10 in Dornbirn abgehalten wird. Für Spaß und Unterhaltung mit über 1000 Nachwuchsspielern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und dieses Jahr erstmalig aus Ungarn ist gesorgt. Freude am gemeinsamen Fußballspiel und gute Unterhaltung stehen wie jedes Jahr im Hatlerdorf im Vordergrund. „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr noch mehr Mannschaften aus dem Ausland in Dornbirn begrüßen zu dürfen“, so Nachwuchsleiter Wolfgang Spiegel. Auch abseits des Spielfeldes gibt es auch heuer wieder viel Ballkunst von den Nachwuchskickern, wenn sie sich in der „Grawe-World“ messen.