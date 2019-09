Kleinanleger-Vertreter Rasinger wünscht sich ÖBAG an Börse

Mit einigen neuen Vorschlägen zur Belebung des Kapitalmarkts hat am Donnerstag der Chef des Interessenverbands für Anleger (IVA), Wilhelm Rasinger, aufhorchen lassen. Er sähe unter anderem gern die Staatsbeteiligungsholding ÖBAG an der Börse: Mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien für Privatanleger, denen eine garantierte Vorzugsdividende von 2 bis 3 Prozent winken sollte.

Rasinger gibt im Frühjahr 2020 die operative Geschäftsführung des IVA an Florian Beckermann ab. Der bisherige IVA-Chef will sich "sukzessive" aus der Chefposition zurückziehen. Vor Journalisten sprach er sich am Donnerstag noch für einen Gewinnfreibetrag bei Veranlagungen in ÖBAG-Vorzugsaktien sowie in Infrastrukturunternehmen mit öffentlichem Kernaktionär aus. Das treffe derzeit auf Post, OMV, Telekom, Verbund, EVN, Flughafen oder Burgenland Holding zu.