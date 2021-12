Kleidungsstücke mit liebevollen Stickereien

Martina betreibt seit drei Jahren ihr Stickstüble in Oberbings. Wer sich etwas besticken lassen möchte, der kann das im Martinas Stickstüble tun.

Mit den Stickmaschinen kann sie Logos und Schriftzüge aller Art nähen. Dabei können ihr die Kunden vorab das gewünschte Motiv per Mail schicken. Bis zum Endprodukt dauert es aber noch eine Weile, denn Martina muss zuerst am Computer eine Stickkarte erstellen, was mitunter viel Zeit in Anspruch nimmt, je nachdem wie aufwendig das Motiv ist. Die Bingserin betont, dass die Stickkarten selbst von Hand nachgefahren und nicht zum Bearbeiten ins Ausland verschickt werden.