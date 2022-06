Kleidung für besondere Anlässe

Carmen Müller eröffnete Anfang Februar in der Mühlgasse ihr Schneideratelier. Ihr Label „Atelier Feinsein – bridal & more“ ist dabei zugleich Programm.

Die Räume des Schneider-ateliers von Carmen Müller vermitteln ein feines, angenehmes Flair. Sie sind hell, leicht und wirken von der Einrichtung her sehr harmonisch. Ältere Bludenzer können sich noch erinnern, dass sich in diesen Räumlichkeiten früher das Stoffgeschäft Seelos befand. Ausgesuchte und edel verarbeitete Stoffe bilden auch die Basis für die Angebotspalette der kreativen Jungunternehmerin. „Bei den Materialien gehe ich keine Kompromisse ein. Ich verwende ausschließlich Stoffe aus Naturmaterialien, die regional oder aus Europa bezogen werden“, betont Carmen Müller. Aus diesem Grund besucht sie regelmäßig Fachmessen und wählt die entsprechenden Stoffe selbst aus. „Spitze mit einem hohen Baumwollanteil fühlt sich auf der Haut angenehmer an.“

Bludenz – eine Stadt mit Charme und Potenzial

Mit der Eröffnung ihres Schneider-ateliers unter dem Label „Atelier Feinsein – bridal & more“ hat sich die gebürtige Thüringerin einen Lebenstraum erfüllt. Nach acht intensiven Ausbildungs- und Arbeitsjahren in Wien kehrte sie nach Vorarlberg zurück, worüber sie sehr glücklich ist: „Bludenz ist eine Stadt mit viel Charme und Potenzial. Als das Geschäftslokal hier in der Mühlgasse frei wurde, konnte ich mir sofort vorstellen, hier mein Schneider-atelier zu eröffnen.“

Die handwerklichen Fähigkeiten hat die diplomierte Kindergartenpädagogin im Rahmen ihres Studiums am Kolleg für Modedesign in der Wiener Herbststraße erworben. Die Damenmeisterklasse Haute Couture inklusive Meisterprüfung folgte. Einem Praktikum beim exklusiven Label „Elfenkleid“ folgte eine Anstellung: „Es war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, in dem exquisiten Brautmoden-Salon in allen Bereichen vom Zuschnitt bis zu Endfertigung und Verkauf arbeiten zu können.“

In Wien habe sie gerne gelebt, bis dann die Coronapandemie kam: „Wien war super und vor allem kulturell sehr vielseitig. Durch die Maßnahmen im Zuge der Pandemie waren die Vorzüge leider weg.“ Die zierliche junge Frau sehnte sich nach ihrer Familie in Vorarlberg, vor allem nach ihrer Zwillingsschwester Sara, aber auch nach der Natur. Und so wuchs auch der Wunsch, selbstständig zu werden.

Individuelle Beratung

Eine individuelle Beratung ist ihr besonders wichtig: „Ich finde es schön, gemeinsam mit der Braut deren ganz persönlichen Stil für das Hochzeitskleid zu finden.“ Dafür nimmt sich Carmen Müller viel Zeit. Jedes Detail muss sitzen.

Neben ihrer eigenen Kollektion präsentiert sie auch Brautkleider von „Elfenkleid“. Ihre Modelle sind so konzipiert, dass Oberteile und Rock kombiniert werden können. Aber auch individuelle Wunschvorstellungen von Kundinnen werden in der eigenen Maßschneiderei verwirklicht. In ihrem Angebot befinden sich nicht nur Brautkleider, sondern auch Kleider für Hochzeitsgäste oder Kleider für andere besondere Anlässe. „Ich erhalte viel positive Resonanz für meine Kreationen. Das freut mich natürlich sehr.“ Grundlegend sehe sie einen Trend in Richtung Handwerk und Nachhaltigkeit: „Zeitloses Design und hochwertige Materialen sind gefragt.“

Atelier Feinsein – bridal & more

Mail atelier@feinsein.at

Web www.feinsein.at

Tel. 0699 12298651