Klauser Nachwuchsringer waren im Turnier in Mäder eine Klasse für sich

Sechs Einzelsiege und die Mannschaftswertung klar gewonnen war die Ausbeute der KSK-Athleten.

KLAUS. Unverändertes Bild im Nachwuchsringen auf Landesebene. Beim traditionellen Max Amann Turnier der Jugend in der Sporthalle der Mittelschule Mäder waren die jungen Klauser Mattensportler eine Klasse für sich. Knapp 140 Nachwuchsringer aus den vier Nationen Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich beteiligten sich kurz vor Weihnachten am sehr stark besetzten Turnier in der Kummenberggemeinde. Die Nachwuchsabteilung vom Kraftsportklub Klaus stellte mit 28 Athleten das größte Starterfeld. Mit 22 Punkten Vorsprung auf den Zweiten RS Kriessern gewann Klaus ganz überlegen die Mannschaftswertung. Das Klauser Sextett Martha Hartmann, Xenia Begle, Elias Summer, Mohammad Nutsiev, Linus Kofler und Ibrahim Nutsiev konnte in ihren Gewichtsklassen alle Kämpfe klar für sich entscheiden und standen erwartungsgemäß auf dem obersten Treppchen.VN-TK