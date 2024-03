Klauser Daniel Struzinjski liefert Talentprobe ab

Der 16-jährige Mattensportler wird im Turnier in Serbien sensationell Zweiter.

KLAUS. Der Klauser Daniel Struzinjski lieferte beim stark besetzten internationalen Turnier in Subotica in Serbien eine weitere Talentprobe ab. Der erst 16-jährige Nachwuchsringer vom Kraftsportklub Klaus belegte in der Stilart Griechisch-Römisch in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogram unter zwölf Starter den ausgezeichneten zweiten Endrang. Der Leichtgewichtler überraschte erneut auf europäischer Ebene und die harten Trainingseinheiten im Ringerleistungszentrum Vorarlberg in Klaus und mit dem österreichischen Nationalteam der letzen Wochen und Monate machen sich nun schon wieder bezahlt. Erst im Finalkampf unterlag Struzinjski dem Nummer eins gesetzten Bulgaren Alliev Krasimirov mit 1:6 nach Punkten. In den drei vorangegangenen Kämpfen gewann der junge Mattensportler aus der Winzergemeinde jeweils ohne einen einzigen Punkt abzugeben gegen die zwei stärksten Serben Roland Varga und Kristian Dobi sowie den Slowaken Varga Balint jeweils mit 9:0-Zählern. Viele weitere Klauser Nachwuchsringer sind ein großes Zukunftsversprechen. Die qualifizierten KSK-Trainer und Klaus Sportchef Bernd Ritter verrichten seit vielen Jahren eine großartige Arbeit und gehen mit den Stars von morgen den richtigen Weg.VN-TK