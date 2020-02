Klaus Schmidt nicht mehr Admira-Trainer

Klaus Schmidt ist am Sonntag als Trainer von Fußball-Bundesligist Admira beurlaubt worden. Der Steirer musste ebenso wie Co-Trainer Joachim Standfest einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz den Hut nehmen. Die Südstädter werden nun "vorübergehend" von Assistenz-Coach Michael Horvath betreut, wie es in einer Aussendung hieß.

Schmidt hatte sein Amt erst am 2. September des Vorjahres als Nachfolger von Reiner Geyer angetreten. Unter dem 52-Jährigen gab es in 14 Runden sechs Niederlagen, fünf Unentschieden und drei Siege. "Nach eingehender Analyse und vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben sind wir zu diesem Entschluss gekommen. Wir bedauern die aktuell sportliche Entwicklung, möchten uns an dieser Stelle aber explizit für die geleistete Arbeit von Klaus Schmidt bedanken", wurde Manager Amir Shapourzadeh in der Mitteilung zitiert.