Klaus schlieÃŸt die BÃ¼cher fÃ¼r 2019

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung in der vergangenen Woche beschloss Klaus den Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr.

Das Klauser Budget für das Jahr 2019 war dabei wie auch die vergangenen Jahre ein Sparbudget, wobei bei den Investitionen vor allem die Instandhaltung der Gemeindestraßen, sowie die Sanierung des Daches beim Feuerwehrhaus und in die Bildung und Ausstattung in der Mittelschule im Vordergrund standen. Die größten Posten auf der Ausgabenseite waren aber wie in jedem Jahr die Beiträge in den Sozialfonds und in den Spitalsfonds. Trotzdem beinhaltet der Rechnungsabschluss der Gemeinde Klaus für das Jahr 2019 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.707.214,33 Euro Mehreinnahmen und Minderausgaben von 361.085,67 Euro gegenüber dem Voranschlag. Dieser Betrag musste somit auch nicht aus der Haushaltsrücklage entnommen werden und dieser konnten somit 130.810,20 Euro zugeführt werden. „Damit beträgt die Rücklage der Gemeinde mit 31. Dezember 2019 1.480.716,25 Euro“, erklärt Gemeindesekretär Issa Zacharia. Der Rechnungsabschluss 2019 wurde von der Gemeindevertretung mehrheitlich angenommen. MIMA