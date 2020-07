Klaus inspiziert Kanalnetz

In den kommenden Jahren werden sämtliche Kanäle in Klaus überprüft und aus den Ergebnissen ein Kanalkataster erstellt.

Das Projekt wird die Gemeinde die kommenden fünf Jahre begleiten und soll am Ende den Zustand der Klauser Kanalisationsanlage umfassend darstellen. In weiterer Folge sollen auch Fehlanschlüsse von Privaten behoben und so Fremdwässer im Schmutzwassersystem beseitigt werden. Die Arbeiten starten in dieser Woche in den oberen Bereichen der Gemeinde (Gardis, Römerweg, Lurabühel) und die Gesamtkosten werden von der Gemeinde mit rund 2,15 Millionen Euro beziffert – die voraussichtlichen Förderungen von Land und Bund betragen rund 930.000 Euro. MIMA