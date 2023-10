Klassischer Fehlstart für HC Walter Buaba

Zwei Auswärtsniederlagen für die Pfister-Cracks in der Vorarlberger Landesliga I.

RANKWEIL. Nach siebenjähriger Abstinenz kehrt der Hockeyklub Walter Buaba in die höchste Spielklasse des Landes im Eishockey zurück. Neben den Mannen um Spielertrainer Martin Pfister nehmen die EC Rheintal Future, EHC Ice Tigers Dornbirn, EHC Montafon und der SC Hohenems I am regulären Meisterschaftsbetrieb teil. Ausgezeichnete Cracks in den fünf Ländleklubs sorgen in der Vorarlberger Landesliga I für Eishockeysport vom Feinsten. Liga-Rückkehrer HC Walter Buaba geht mit einem Kader von den drei Tormännern Michael Sparr, Lukas Schmoranz und Stefan Haas plus 21 Feldspielern in die lange, kräfteraubende Saison. Mit dem ehemaligen Pioneers Vorarlberg Spieler Patrick Stückler haben die Walter Buaba einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Gegenüber den anderen Vereinen hat der Neuling aus Rankweil viele Trainingseinheiten auf dem Eis nachzuholen. Mit zwei Niederlagen in fremden Stadien ist der Rankweiler Eishockeyklub gestartet. Im ersten Meisterschaftsspiel unterlag HC Walter Buaba den EC Rheintal Future mit 2:6. Zweifach-Torschütze Sven Grasböck konnte den klassischen Fehlstart auch nicht verhindern. Gegen die Ice Tigers Dornbirn verließen die Rankweiler Cracks mit 5:8 die Eisfläche. Die Treffer für die Walter Buaba erzielten Sven Grasböck (2), Philipp Bali, Lukas Beck und Jonas Gaßner. Die zweite Kampfmannschaft von HC Walter Buaba spielt in der Landesliga 3 zusammen mit HC Torpedo Feldkirch, SC Hohenems II, EHC Göfis, SC 2000 Lustenau, EHC Montafon II, EC Riedsee und EHC Wälder Groundhogs um einen guten Endrang. VN-TK