Klasseshow brachte sehr viel Unterhaltungswert

Der Nachwuchs der Turnerschaft Volksbank Rankweil zeigte im Vinomnasaal beste Unterhaltung.

RANKWEIL. Etwa ein Viertel, das sind 110 junge aktive Breitensportler, der vielen Sektionen der Volksbank Turnerschaft Rankweil präsentierte sich beim schon zur Tradition gewordenen Schauturnen zum Jahresbeginn im Vinomnasaal. Die qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit mit knapp vierhundert Aktiven wird bei der TS Rankweil seit der Gründung vor 77 Jahren großgeschrieben und genießt einen ganz besonderen Stellenwert. Das Schauturnen mit einem großen Mix an Akrobatik, Tanz und Turnsport war eine Show der Extraklasse. Den hunderten Zuschauern wurde ein zweistündiges Spitzenprogramm geboten. Verschiedene Gruppen, wie beispielsweise vom Kinderturnen der Mädchen und Burschen, Turn10 Teens, Dancing Class, Trampolin und Breakdance, aus dem großen Repertoire des großen Rankweiler Sportverein zeigten auf der Bühne ihr ganzes Können und wussten mehr als wie zu überzeugen. Die Erfolge und Triumphe der vergangenen Jahrzehnte auf nationaler und landesweiter Ebene sprechen eine deutliche Sprache. Ein wahres Feuerwerk boten die kleinsten Turner. Die Nachfrage für ein Angebot für Mädchen und Burschen im Alter von vier bis sechs Jahren ist seit langem riesengroß. Ziel des Kinderturnen ist die Förderung der körperlichen Entwicklung durch Bewegung. Die Kids lernen auf spielerische Art, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und immer konstant weiter auszubauen. Bewegungsspiele und kleine gymnastische Übungsformen dienen dazu, die Motorik und den Gleichgewichtssinn zu schulen. Es wird geklettert, gehüpft, geklatscht, balanciert, gesungen und die Freude am Turnsport überwiegt. Jährlich kommen mindestens vierzig neue Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren in der Turn10 Gruppe dazu um einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Immer mehr rückt aber auch das Tanzen in der TS Rankweil in den Vordergrund. Von Kindertanz bis zu Breakdance werden den Schülern mehrere Möglichkeiten geboten um Aktiv das Vereinsleben mitzugestalten. In der Sparte Kunstturnen zählt der Rankweiler Klub zu den stärksten und größten Vereinen auf Landesebene. Seit einigen Wochen besteht für die Erwachsenen auch das Angebot von Yoga in Anspruch zu nehmen. Bis zu zwanzig Menschen machen unter der Führung von Annette Stemmer schon davon Gebrauch. Mit Tom Crowther und seiner Frau Isabell hat eine neues Duo die sportliche Leitung übernommen. Fast siebzig ehrenamtliche Trainer in den verschiedensten Sparten sorgen für einen perfekten Trainings- und Wettkampfbetrieb. Zum Abschluss der Präsentation vom Schauturnen haben sich die vielen Talente der Kunstturner dem Publikum von der besten Seite gezeigt. Beim Schauturnen steht nicht der Wettkampf im Mittelpunkt, sondern die Kids und Jugendlichen können auf der Bühne das Erlernte in Form eines mit ihren Trainern vorbereitetes Showprogramm der Öffentlichkeit präsentieren. Mit viel Applaus und minutenlangen Standing Ovations wurden die jungen Stars von morgen von den Zuschauern verabschiedet. Der Moderator Stefan Salzmann führte gekonnt durch das Spitzenprogramm. Begeistert von den tollen Darbietungen waren auch Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, die zwei Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith und Helmut Jenny, Pfarrer Walter Juen mit Assistentin Monika Thurnher sowie die Närrische Kleeblatt Obfrau Monika Dobler.VN-TK