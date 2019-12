Am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019, fand das – vom Jugendreferat initiierte und der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH) geplante sowie organisierte – Klassensprechertreffen 2019, unter dem Projektmotto „MENSCH 5.0 – Die Zeit.Reisenden“, statt. www.hohenems.at

Die Schüler der dritten und vierten Klassen der beiden Hohenemser Mittelschulen sowie des SPZ durften bereits um 7.30 Uhr in die Räumlichkeiten des Jugendhauses „s’Kästle“ und so ihren Tag mit einem Frühstück, bestehend aus passenden Nikolaus-Leckereien, starten. Anschließend wurden sie von Geschäftsführerin Samantha Bildstein herzlichst begrüßt, welche dann das Team der OJAH sowie die Schulsozialarbeiter (IFS) Dejan Jakovic und Biljana Pajic vorstellte. Den Schülern wurden verschiedenste Fragen aus dem eigenen „Table-Talk-Spiel“ gestellt. Dazu mussten sie zur Beantwortung entweder aufstehen oder sitzen bleiben. Fragen wie: „Hat dir schon einmal jemand geholfen, von dem du es am wenigsten erwartet hast?“, „Bei der Geburt sind wir alle gleich, stimmst du dieser Antwort zu?“, „Gibt es Menschen, die du in einer bestimmten Situation einfach mal gerne umarmt hättest, dich aber nicht getraut hast?“ waren zu beantworten.