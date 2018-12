Klassensprechertreffen 2018

Am Dienstag, dem 11. Dezember 2018, fand das, vom Jugendreferat und der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH) geplante und organisierte, Klassensprechertreffen statt.

Alle Klassensprecher und Stellvertreter der dritten und vierten Schulstufe der beiden Mittelschulen sowie des Sonderpädagogischen Zentrums trafen sich im Jugendhaus s’Kästle. Mit Kuchen und anderen Leckereien wurden die Schüler empfangen, ehe sie zum offiziellen Teil von OJAH-Geschäftsführerin Samantha Bildstein begrüßt wurden.

Anschließend kam es zum Warm-Up-Spiel. Mittels einer Abstimmung einigte man sich auf zwei Gruppen: Gruppe „MENSCH 5.0“ und Gruppe „Schulen“. Während die eine Gruppe sich damit beschäftigte, eine Lösung für die Mittagsbetreuung von Schülern – welche nicht in Ganztagsklassen angemeldet sind – zu finden, beschäftigte sich die andere Gruppe mit menschlichen Vorurteilen, den eigenen Wurzeln und erlernte durch ein Spiel, in welchem die Schüler in verschiedene Rollen schlüpfen mussten, Empathie zu entwickeln.

Abschließend präsentierten sich die Schüler ihre Ergebnisse gegenseitig. Gemeinsam wurde der Entschluss gefasst, sich auch 2019 mit Gruppeninhalten zu beschäftigen, womit ein erfolgreicher, partizipativer und produktiver Vormittag zur Zufriedenheit aller Teilnehmer endete.