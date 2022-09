Klassenlehrer soll Schüler missbraucht haben

Lehrperson soll laut Anklage das Vertrauen eines Teenagers missbraucht und ihn in weiterer Folge "begrapscht" haben.

Es geht um insgesamt drei Übergriffe, welche die Staatsanwaltschaft dem 30-jährigen ehemaligen Volksschullehrer vorwirft. Zunächst war der Mann Klassenlehrer des Buben, dann betreute er ihn im Rahmen eines Projektes auch darüber hinaus in der Freizeit. Irgendwann tauchten jedoch Vorwürfe auf. Die Staatsanwaltschaft datiert die Übergriffe einmal auf das Jahr 2019 und zwei weitere auf 2021. Ein Vorfall soll sich in einem Ferienlager ereignet haben.

Genitalien des Jungen massiert

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er habe nie den Penis des Jungen „geknetet“, so wie das Staatsanwältin Julia Berchtold in ihrem Eröffnungsplädoyer vortrug. Berchtold schilderte in ihren Ausführungen, wie der sich der Mann mit Geschenken und Freizeitaktivitäten wie Fußball oder Rodeln das Vertrauen des Jugendlichen erschlichen haben soll. Ein Urteil wird erst am späten Nachmittag erwartet. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen.