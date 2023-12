Klares Votum für Wiederbelebung im Ortskern

Rankweiler Volkspartei hat den Neubau der privaten Investoren R&R Immobilien und Raika Montfort beschlossen.

RANKWEIL. In der 18. öffentlichen Gemeindevertretungssitzung in Rankweil wurde die Änderung des Flächenwidmungsplans für das geplante Zentrumsprojekt mit 22 Stimmen der Rankweiler Volkspartei mehrheitlich beschlossen. Somit besteht nun die rechtliche Grundlage, um das von den privaten Investoren R&R Immobilien GmbH und der Raiffeisenbank Montfort geplante Projekt weiter im Detail zu planen. „Wichtig ist zu betonen, dass die Grundstücke in privatem Besitz sind. Wir als Gemeinde haben im Vorfeld zwar die Aufgabe, die Umwidmung zu beschließen, der Bau sowie der Betrieb – und damit auch das wirtschaftliche Risiko – liegen jedoch in privater Hand. Ich bin überzeugt davon, dass diese Mischung aus Nahversorger, Büroflächen und Wohnraum der bestmögliche gemeinsame Nenner ist – auch im Sinne der Ortsentwicklung und der Belebung des Zentrums “, so Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und ergänzt: „Wir müssen uns der Realität im Lebensmittelsektor stellen. Abgesehen davon, dass es keine kleinen Betreiber von Nahversorgern gibt, die an dieser Lage ein wirtschaftliches Risiko eingehen würden, waren vergleichbare Pilotprojekte in Österreich innerhalb kürzester Zeit wieder Geschichte.“ Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn kann sich im künftigen Bauverfahren kleinere Adaptionen durchaus vorstellen, aber im Endeffekt von privaten Unternehmern die das Großprojekt im Zentrum Rankweils umsetzen wollen. Der Antrag vom Grünen Forum Rankweil Gemeinderat Alexander Schwaszta den Tagesordnungspunkt zu vertagen, wurde abgelehnt. Die R&R Immobilien GmbH und die Raiffeisenbank Montfort werden in den nächsten Monaten mit den Planungen für die Baueingabe starten. Schon im Laufe des Jahres 2024 könnte mit den Abbrucharbeiten der Raiffeisenbank Montfort begonnen werden, vorausgesetzt alle Abwicklungen mit dem Land und der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch gehen wie geplant über die Bühne.VN-TK