Klares NEIN von Hohenems zu einer Verbindungsstraße im Bereich Rheinauen

„Wir lassen uns für parteipolitische Straßenbaudiskussionen nicht ‚missbrauchen‘“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Immer wieder wird eine Verbindungsstraße von Diepoldsau nach Hohenems als Alternative zur S18 ins Spiel gebracht. Die Stadt Hohenems stellt einmal mehr klar, dass wir diese Verbindung sehr kritisch sehen und eine Straße, die in unserem Naherholungsgebiet ‚Alter Rhein/Rheinauen‘ landet, nicht in Frage kommt. Das wurde bei sämtlichen Diskussionen und Untersuchungen der Vergangenheit klar deponiert und daran wird sich auch nichts ändern.

Kein vernünftiger Mensch kann ernsthaft eine Straße wollen, die sowohl den Neuen als auch den Alten Rhein quert und dann mitten in einem Naherholungs-und Naturschutzgebiet landet. Es ist bemerkenswert, dass gerade eine grüne Verkehrsministerin eine derartige Variante prüfen und forcieren will. Von Seiten der Stadt Hohenems gibt es dazu ein klares Nein. In Wahrheit wollen auch die Grünen das nicht. Es liegt der Verdacht nahe, dass wir hier benutzt werden, um die S18 zu Grabe zu tragen. Dagegen verwehren wir uns in aller Vehemenz“, fordert der Bürgermeister der Stadt Hohenems, Dieter Egger, eine Ende dieser Diskussion.