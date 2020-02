Klarer Sieg für Hard zum Bonusrunden-Auftakt

Der HC Hard feierte zum Start der HLA-Bonusrunde einen souveränen 26:20-Heimsieg gegen Krems und bleibt den Fivers somit auf den Fersen.

Hard dreht in Halbzeit zwei auf

In der zweiten Halbzeit sahen die Fans in der Sporthalle am See dann ein anderes Bild. Nachdem Krems zu Beginn noch voran lag, zogen die Harder mit einem 4:0-Lauf auf 15:12 davon. Dieser Vorsprung wurde in weiterer Folge Punkt um Punkt ausgebaut und betrug teilweise beeindruckende acht Treffer. Am Ende jubelten die Roten Teufel mit dem aufgrund der starken zweiten Halbzeit hochverdienten 26:20-Heimsieg über einen perfekten Auftakt in die Bonusrunde. Bester Werfer der Harder am heutigen Abend war Boris Zivkovic mit 7 Toren.