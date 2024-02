Klarer 3:0-Erfolg von Dortmund gegen Freiburg

Borussia Dortmund hat am Freitag mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den SC Freiburg die 21. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga eröffnet. Donyell Malen mit zwei Treffern (16.,45.+7) sowie Niclas Füllkrug mit einem Tor (87.) und zwei Assists waren die Matchwinner der Borussen, bei denen ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer durchspielte. In der Tabelle bleibt der BVB mit 40 Zählern Vierter hinter Leverkusen (52), Bayern München (50) und Stuttgart (40). Freiburg (28) ist Siebenter.

Auch in dieser Partie, bei der Michael Gregoritsch in der Startelf der Freiburger stand und knapp eine Stunde lang spielte, gab es Fan-Proteste gegen diverse Investoren-Pläne der DFL. Diese führten zu einer Unterbrechung von rund zehn Minuten in der ersten Hälfte. Aus einem Block der Heimfans waren Tennisbälle aufs Feld geworfen worden.