Klare Trainingsbestzeit von Verstappen in Jeddah

Titelverteidiger und Auftaktsieger Max Verstappen ist mit der ersten Bestzeit ins Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Saudi-Arabien gestartet. Der zweimalige Champion verwies am Freitag auf dem über sechs Kilometer langen Stadtkurs in Jeddah im Red Bull seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez deutlich auf den zweiten Platz. Dahinter folgte der Spanier Fernando Alonso (ESP) im Aston Martin vor seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll.

Auf Rang fünf kam George Russell im Mercedes, Rekordweltmeister Lewis Hamilton folgte im zweiten "Silberpfeil" auf dem sechsten Platz. Der siebenmalige Champion und Jeddah-Premierensieger von 2021 hatte aber teilweise Probleme, den Rennwagen auf der engen Strecke zu halten. Ferrari lag mit Carlos Sainz als Siebentem und Charles Leclerc auf dem elften Platz doch deutlich zurück.

Die Überlegenheit von Red Bull bestätigte sich vorerst also, wobei laut Motorsportberater Helmut Marko vor allem Verstappen den Unterschied ausmacht. Der Sieger des Rennens vor einem Jahr war bei seiner besten Runde fast eine halbe Sekunde schneller als Perez. Dabei war der Niederländer nach einer Magen-Darm-Infektion erst später als ursprünglich geplant nach Jeddah gereist.

Die Vorzeichen sprechen auch in Saudi-Arabien für den Weltmeister-Rennstall. "Wir glauben nicht, dass Ferrari und Mercedes ihre Probleme in den Griff bekommen. Als ersten Verfolger sehen wir daher Aston Martin", hatte Marko zuvor im Interview der "Kleinen Zeitung" (Freitag-Ausgabe) erklärt. Für Mercedes werde es generell schwierig, den Rückstand aufzuholen. "Ich glaube nicht, dass Mercedes vor dem Sommer wettbewerbsfähig ist", meinte Marko.