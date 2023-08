Klare Siege für Salzburg und Rapid - Austria nur Remis

Fußball-Meister Salzburg hat in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga einen 5:1-Auswärtserfolg in Hartberg gefeiert und damit die Tabellenführung vor Sturm Graz, das am Samstag 1:0 in Lustenau gesiegt hatte, verteidigt. Ebenfalls einen klaren Sieg (5:0) fuhr Rapid Wien bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz ein, während Stadtrivale Austria Wien zuhause gegen den WAC nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Salzburg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm an, Rapid hievte sich auf Platz drei. Neben Sturms Erfolg teilten am Samstag sowohl die WSG Tirol gegen den LASK als auch Austria Klagenfurt gegen Altach jeweils mit 1:1 die Punkte.