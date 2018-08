Klare Auftaktniederlage für Beachvolleyballer Strauss/Friedl

Der Hauptbewerb beim Beach-Volleyball-Major in Wien hat mit einer wenig überraschenden Niederlage für Nadine Strauss/Franziska Friedl begonnen. Das junge ÖVV-Duo musste sich am Mittwoch den topgesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes auf einem Nebenplatz glatt 0:2 (-17,-11 ) geschlagen geben. Am Nachmittag spielen sie gegen Kelley Larsen/Emily Stockman um den Turnierverbleib.

Die US-Amerikanerinnen verloren die Parallelpartie der Gruppe A gegen die Niederländerinnen Sanne Keizer/Madeleine Meppelink ebenfalls 0:2 (-18,-15). Zur Mittag bestritten Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig gegen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka (LAT-25) die Eröffnungspartie am Center Court.