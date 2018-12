Klapfer bei Kombi-Massenstart 13. nach dem Langlauf

Beim ersten Massenstart-Bewerb der Nordischen Kombinierer im Weltcup seit fast zehn Jahren liegt der Norweger Magnus Krog vor den Deutschen Fabian Rießle (+1,5 Punkte) und Eric Frenzel (2,5) in Führung. Von den Österreichern war vorerst der doppelte Olympia-Bronzegewinner von 2018, Lukas Klapfer, als 13. (+15,0 Punkte) der Beste. Unmittelbar dahinter war Ruka-Sieger Mario Seidl in guter Position.

Auch der am Samstag drittplatzierte Franz-Josef Rehrl (20./18,3) könnte bei gleichbleibender Sprungform noch ordentlich nach vorne hüpfen. Ähnliches gilt auch für Bernhard Gruber (16./15,8). Bei dem Bewerb in Lillehammer wurde zunächst ein 10-km-Langlauf absolviert. Es folgt ein Sprung von der Normalschanze. Die Rückstände werden in Punkte umgerechnet.