Klangwolke über dem Klostertal

Weitum hörte man Musikklänge vor den Festumzügen beim Gesamtchor beim Bezirksmusikfest in Wald a. A.

Am Freitag eröffnete der Fassanstich und die Musikanten der Brazer Böhmischen das Festwochenende in Wald a. A. und sorgten für Stimmung im Festzelt. Die jungen Paldauer spielten im Anschluss und unterhielten die Festgäste bis in die Nacht. Die Waldner Musikanten feierten am vergangenen Wochenende gleich zwei Feste. Zum einen wurde das Bezirksmusikfest des Blasmusikbezirkes Bludenz ausgetragen und zum anderen lud die Harmoniemusik Wald a. A. zum 68. Arlberger Musikfest. Am Samstagabend versammelten sich mehrere hundert Musikanten zum Gesamtchor und sorgten mit ihren Klängen für ein Feuerwerk der Blasmusik. Der farbprächtige und musikalische Festumzug bildete für die Zuschauer am Straßenrand sowohl ein Augen- als auch ein Ohrenschmaus.