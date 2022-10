Klangmagier Nils Frahm begeisterte wieder in Wien

Ein Klangmagier ist zurückgekehrt. Am Samstagabend beehrte Nils Frahm zum ersten Mal nach der Pandemiepause wieder Wien. Er erfreute das ausverkaufte Konzerthaus mit einem Querschnitt seines Schaffens. Frahms zwischen Neo-Klassik, Ambient und Electro angesiedelte Kompositionen faszinieren und machen Genre-Grenzen irrelevant. Das Publikum quittierte den Auftritt mit Jubel - und Tierlauten.

2019 gastierte der deutsche Musiker zuletzt in Wien. Kürzlich erfolgte der Auftakt zur aktuellen Tour in Berlin. Das Konzerthaus war nun die zweite Station. Die Coronapause hat der deutsche Musiker offenbar kreativ genutzt, wobei er sein Home Office im Funkhaus in Berlin ausüben durfte. Zum einen wurde altes Material gesichtet und neu herausgegeben. Frühe und längst nicht mehr erhältliche Alben wie "Streichelfisch" (2005) sind nun wieder erwerbbar.

Aber auch ganz neue Ware liegt vor. Vor wenigen Tagen erschien sein neues Album "Music For Animals". Es ist das erste Studiowerk seit "All Melody" aus dem Jahr 2018 und bietet ausschließlich elektronische Klanglandschaften.

Dominiert wurde die Szenerie im Großen Saal wieder von einer beachtlichen Sammlung aus Gerätschaften, also von Tasteninstrumenten, Mischpulten, Synthesizern oder Lautsprechern. Menschen, die glauben, dass daheim in ihrem Wohnzimmer inzwischen zu viel Technik-Kram herumsteht, konnten beruhigt nach Hause gehen. Die Vielfalt auf der Bühne toppt das um Welten.

Was Nils Frahm den Tastaturen und Schaltkreisen entlockt, zieht unweigerlich in seinen Bann. Er serviert tanzbare Beats, die in jeden Club passen würden und ein breites Spektrum elektronischer Klänge. Auf minimalistisch-elegische Ambient-Sphären folgt Bombast, auf leise Töne lautes Tosen. Die Freude an der Melodie ist dabei stets spürbar.