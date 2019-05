# Klagenfurt : SPÖ auch 2019 stärkste Partei In Klagenfurt hat die SPÖ den ersten Platz behalten. Die Sozialdemokraten erzielten 28.71 Prozent. Damit verloren sie allerdings gegenüber 2014, nämlich 1,4 Prozentpunkt. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 26.87 Prozent erreichte und demnach um 9,96 Prozentpunkt merkbar wuchs. Kaum Bewegung gab es bei der FPÖ mit 18.58 Prozent in Klagenfurt, was dem Ergebnis von 2014 entspricht und den dritten Platz bedeutet.

Dahinter positionierten sich die Grünen: Die Ökopartei fiel vom

zweiten Platz auf den vierten zurück, mit 13.68 Prozent und einem

Rückgang um 5,08 Prozentpunkt. Die NEOS legten um 2,73 Prozentpunkt

zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 9.92 Prozent. EUROPA

Jetzt schaffte beim ersten Antreten mit 1.38 Prozent den sechsten

Platz. mit 0.86 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Klagenfurt betrug 46,61 Prozent: 33865

Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0159 2019-05-26/23:22