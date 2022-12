Klage in New York: Grünbaum-Erben fordern Schiele-Werke

Die Erben des 1941 im KZ Dachau umgekommenen österreichischen Kabarettisten Fritz Grünbaum fordern die Rückgabe von Schiele-Werken. Sie hätten in New York mehrere Klagen eingereicht, berichtet die Tageszeitung "Der Standard". Davon betroffen ist auch die Republik Österreich, die Albertina und das Leopold Museum, wie die Finanzprokuratur auf Anfrage des Blatts bestätigte.

Grundlage für aktuelle Klagen sei ein Urteil des Obersten US-Gerichtshofes vom Mai 2022, in dem ein Londoner Kunsthändler zur Herausgabe zweier Aquarelle an die Erben nach Fritz Grünbaum sowie zur Bezahlung von Schadenersatz und Zinsen in der Höhe von rund 700.000 US-Dollar verpflichtet wurde, so der "Standard". In dem seit Dezember 2015 geführten Rechtsstreit sah der Richter den Tatbestand der Entziehung in der NS-Zeit zweifelsfrei gegeben: konkret über eine Vollmacht, die Fritz Grünbaum im Juli 1938 seiner Ehefrau erteilte, womit er die Kontrolle über sein Vermögen verloren habe.