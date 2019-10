Klage: Ärztin haftet für Tod der Patientin

53-Jährige starb nach Schlaganfall: Klagende Angehörige werfen Hautärztin vor, sie hätte Patientin mit schwarzen Fingern unverzüglich ins Krankenhaus schicken müssen.

Eine Oberländer Hautärztin stellte am 24. Februar 2017 bei einer Patientin schwarze Fingerkuppen mit abgestorbenem Gewebe fest. Der dramatische Zustand der 53-Jährigen hätte für die Dermatologin alarmierend sein müssen, sagte der medizinische Gerichtsgutachter Gerhard Stark in der gestrigen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Die Hautfachärztin hätte den Ernst der Lage erkennen und ihre Patientin unverzüglich zu einer Abklärung noch am selbigen Tag in ein Krankenhaus schicken müssen. Das gab der Internist aus der Steiermark am Freitag im anhängigen Zivilprozess zu Protokoll.