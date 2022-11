Klärung einer großen Einbruchsserie: 1,2 Mio. Euro Schaden

Eine rumänische Tätergruppierung verübte in Vorarlberg, Tirol und der Schweiz 175 Einbruchsdiebstähle und verursachte einen Gesamtschaden von über 1,2 Mio. Euro. Ein Götzner wurde wegen Hehlerei und schweren Betruges angezeigt.

Beginnend mit Oktober 2021 wurden in Vorarlberg vermehrt Einbruchsdiebstähle in Firmen verübt, wobei teilweise große Mengen Kupfer und Altmetall gestohlen wurde.

Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich konkrete Tatzusammenhänge mit gleichartigen Einbruchsdiebstählen in den Schweizer Kantonen St Gallen, Thurgau und Zürich. Durch einen ständigen gegenseitigen Informationsaustausch und Spurenabgleiche wurde festgestellt, dass eine vorerst unbekannte Tätergruppierung offensichtlich grenzüberschreitend aktiv ist. Zudem wurden in der Schweiz mehrere Einbruchsdiebstähle in metallverarbeitende Firmen verübt, wobei auch Kleintransporter zum Abtransport des Altmetalls gestohlen wurden. Diese gestohlenen Fahrzeuge wurden in Vorarlberg aufgefunden und konnten an die rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt werden.