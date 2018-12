Kiwanisclub Dornbirn als wichtige Stütze

Im Schülerclub machen die Kinder Hausaufgaben, lernen und knüpfen soziale Kontakte.

Dornbirn. Im Ambiente der neu bezogenen Räumlichkeiten an der Stadtstraße 16 fühlen sich die Mädchen und Buben willkommen. Sie kommen nicht in den Schülerclub, weil sie etwa schlechte Schüler wären. Sie kommen aus freien Stücken und weil sie hier optimale Bedingungen vorfinden. Hell und freundlich sind die Räume, auf den Tischen ist Platz für das Ausbreiten der Hefte und Bücher und außerdem gibt es vier Computer, an denen sie arbeiten können. Neben weiteren hilfsbereiten Menschen sind heute im Schülerclub Brigitte Watzek, die Abdel Hakam bei der Deutsch-Hausaufgabe unterstützt und Theo Luger, der seinen Einsatz bei Matheaufgaben als Win-Win-Situation bezeichnet, anwesend. Aischat, 13, ist sozusagen Stammgast: „Ich mache ein Referat über Beethoven“, sagt die freundliche Schülerin, die selbständig arbeitet und das Referat am 18. Dezember in ihrer Klasse vortragen wird. Und das Entscheidende: Die Kinder, die Hilfe brauchen bei der Hausaufgabe oder bei der Vorbereitung auf eine Schularbeit, bekommen sie im Schülerclub von Tutoren, ohne dass ihre Eltern dafür bezahlen müssen. Wie das geht?