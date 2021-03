Kitz-Chef Huber aus dem Rennen um ÖSV-Präsidentschaft

Der alpine Ski-Weltcup ist seit dem Wochenende in der Sommerpause, doch hinter den Bergkulissen im Österreichischen Skiverband (ÖSV) rumort es weiter. Denn die Causa um die Nachfolge des scheidenden Langzeitpräsidenten Peter Schröcksnadel (79) hat eine neue Wendung genommen. Kitzbühels OK-Präsident Michael Huber, der sich als einer von bisher zwei Kandidaten neben Ex-Skirennläufer Michael Walchhofer in Stellung gebracht hatte, nahm sich selbst aus dem Rennen.

Schröcksnadels Erbe zu verwalten, der 31 Jahre lang in einer Ehrenamt-Funktion riesengroße Fußstapfen in den Schnee getreten hat, und die hauptberufliche Betreuung der Hahnenkamm-Agenden, bezeichnete Huber als unvereinbar. "Die Doppelsituation, dass ich einerseits meinen Stand in Kitzbühel nicht aufgeben will und hier notwendig bin, ist das Hauptargument, warum wir den Abgleich beendet haben."