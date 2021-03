KIT Vorarlberg wegen Corona mit rückläufigen Einsätzen

Das Team der Krisenintervention & Notfallseelsorge Vorarlberg hat im Jahr 2020 insgesamt 217 Einsätze absolviert - und damit weniger als im Jahr davor.

Die 80 Mitarbeitenden des Vorarlberger Kriseninterventionsteam (KIT), die bei plötzlichen Todesfällen oder schweren Unfällen Angehörigen oder Arbeitskollegen beistehen, absolvierten 2020 weniger Einsätze als im Vorjahr. Der Rückgang sei der Corona-Krise geschuldet, für sieben Wochen habe man die Vor-Ort-Betreuung ganz einstellen müssen, hieß es im Jahresbericht. In dieser Zeit habe man Telefongespräche angeboten, die aber die persönliche Akutbetreuung nicht ersetzen könnten.

217 Einsätze im Vorjahr

Insgesamt verzeichnete das KIT Vorarlberg 217 Einsätze (2019: 252). In 1.077 Einsatzstunden betreuten die Mitarbeiter 754 Personen, auch hier waren die Zahlen rückläufig. Die Erfahrung mit den Betreuungsgesprächen per Telefon während des ersten Lockdowns habe vor Augen geführt, "wie wichtig und wertvoll der menschliche Kontakt in Krisensituationen ist".