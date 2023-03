KIT Vorarlberg: Hohe Einsatzzahlen und keine Nachwuchssorgen.

Das Team der Krisenintervention & Notfallseelsorge Vorarlberg (KIT Vorarlberg) hat im Jahr 2022 insgesamt 263 Einsätze absolviert.

80 Helfer in der Not

263 Einsätze im letzten Jahr

16 neue Helfer werden ausgebildet

Um das hohe Einsatzaufkommen weiterhin gut bewältigen zu können, werden heuer 16 neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ausgebildet. Für den im September startenden Lehrgang läuft gerade das Auswahlverfahren. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bezüglich der Mitarbeiterinnen-Auswahl seit Jahren die Qual der Wahl haben. Für die 16 Lehrgangsplätze gab es auch heuer wieder rund 100 Interessent*innen. Trotz aller Herausforderungen scheint dieses Ehrenamt für viele Menschen in Vorarlberg sehr attraktiv zu sein – was am Ende natürlich nicht nur uns als Verein, sondern vor allem jenen Personen, die in Krisensituationen unsere Hilfe benötigen, zugutekommt", so KIT-Koordinator Thomas Stubler.