Kissins Nacht der Virtuosen bei den Salzburger Festspielen

Der russische Pianist Evgeny Kissin hat ein virtuoses Händchen und ein Herz für Virtuosen. Für sein Solistenkonzert am Donnerstagabend im Großen Festspielhaus hat er eine feine Auswahl an Komponisten der Romantik und des beginnenden Impressionismus getroffen und seinem Ruf als exzellenter Techniker wieder einmal alle Ehre gemacht.

Chopins Nocturne in f-Moll hing er erst einmal in Ketten. Mit großer Schwere und langsamem Tempo gestaltete Kissin den Einstieg, nur um das folgende Nocturne in G-Dur wieder wie eine Feder leicht vor sich her zu blasen. Solche starken Stimmungswechsel lässt Schumanns Komposition strukturell erst gar nicht zu, die Sonate ist gefühlvoll, aber auf aufgeräumtere Art, auch wenn Kissin im letzten Prestissimo in seinem Interpretationsansatz stilistisch eine Brücke zum ersten Nocturne schlug, was bei Weitem nicht nur der identen Tonart geschuldet war.